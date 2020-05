📷 Anita Pouchard-Serra, “urbanités latentes”: un autre Calais

. Le mot revient souvent dans une conversation avec Anita Pouchard-Serra. Comme une quĂȘte du sens d’un mot dont on ne sait plus ce qu’il signifie. Qui plus que les migrants qui n’ont plus de territoire peuvent en Ă©clairer le dĂ©faut donc la nĂ©cessitĂ©? Les grands-parents de la jeune photographe avaient quittĂ© l’Espagne pour l’AlgĂ©rie avant de s’installer en France, quel est son territoire aujourd’hui alors qu’elle partage sa vie entre la France et l’Argentine?Avant son nettoyage, Calais a Ă©tĂ© pendant des annĂ©es un territoire Ă©phĂ©mĂšre, improvisĂ©, inconfortable, pour des milliers de forçats de l’exil. On comprend bien alors qu’elle ait voulu, pour un premier grand projet, interroger de ses images un espace de non-domicile, parfois les territoires sont ceux qu’ont s’approprie. En 2016 elle a passĂ© 5 mois dans la jungle, pas seulement pour faire des photos: les sujets qu’elle choisit sont le plus souvent liĂ©s Ă des expĂ©riences personnelles, “des choses qui me touchent“.Et ce qui la touche ça n’est pas forcĂ©ment la marge. Son prochain sujet: une danseuse Ă©toile de l’OpĂ©ra de Paris, Ludmila Pagliero . Elle est argentine, a dĂ©mĂ©nagĂ© au Chili, avant de rejoindre Paris oĂč elle a Ă©tĂ© consacrĂ©e. Autant de territoires gĂ©ographiques, pas seulement, sociologiques aussi, Ă explorer. On peut imaginer que son regard sur une star exilĂ©e sera aussi surprenant que celui qu’elle a eu sur les damnĂ©s de Calais.