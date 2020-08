Liban désastreS … Mais Liban culture avec en manière d’hommage ces carnets de route “Des mots de minuit” tournés à Beyrouth et Baalbek #1

Avec les écrivains Jean-Marie Gustave Le Clézio, Hyam Yared, Kofi Efoui, Charif Majdalani, Ken Bugul, Lionnel Trouillot, l’urbaniste Robert Saliba, l’architecte Bernard Khoury, l’éditrice Tania Hadjithomas Méhanna, le libraire Michel Choueiri, les réalisatrices et réalisateurs Thomas Hadjitomas et Khalil Joreige, Nadine Labaki, l’anthropologue et documentariste Pascale Feghali, les journalistes Gisèle Khoury et Lucien Georges, le scénographe Yannis Kokkos …

Carnet de route #2 . La plaine de la Bekaa avec les écrivains et poètes Elias Khoury et Abbas Beydou; le guide Henri Baghdassarian; le restaurateur Kamal Moussawak; l’auteure Leila Bourakat; Hala Chahine, la directrice du festival international de Beiteddine; Zad Moultaka, compositeur et pianiste; Nadine Nassar, soprano; Roger Assaf, metteur en scène; Sandra Dagher, directrice du centre d’art contemporain de Beyrouth; Akram Zaatari, photographe et vidéaste….

Beyrouth, bibliothèque …

C’était en 2009 quand Beyrouth a été capitale mondiale du livre, version Unesco…

Éclectisme …

On dit nomade ou hors les murs… Desmotsdeminuit.fr privilégient la diversité, en France ou ailleurs quand ses carnets de route l’entraînent au Maghreb, en Espagne ou au Liban… “Carnets de route au Liban” réalisés par Bérangère Casanova et produit par “Equipage”…

