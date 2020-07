Gisèle Halimi (1927-2020): “J’ai vécu le “mariage-enfer” mais quand vous arrivez à surmonter ça par le “dur désir de durer”, alors c’est pas mal !”

Il y avait une école publique à Buenos-Aires, où, le matin, on apprenait à lire et à écrire et où, l’après-midi, on avait des cours d’art. Et très vite il fallait choisir sa discipline, entre la musique, la peinture, la sculpture, la danse ou le théâtre… Dès l’âge de 7 ans!

À 17 ans -je ne parlais pas du tout le français- je suis arrivée en France avec l’idée que le monde entier m’était ouvert. Je connaissais Peter Brook parce que j’avais lu ses livres notamment “L’espace vide” et j’avais décidé que c’est avec lui que je devais travailler.

Claudia Stavisky. DMDM, 2009.