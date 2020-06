George Floyd, Adama Traoré et les terrasses parisiennes. Retour à l’ordre. Dé-confinement, virose et Latence. Journal #25

Brutalités policières, létales et récurrentes. Qu’elles écrasent un afro-américain, noir de peau ou un français noir de peau, elles disent un impossible et une fracture sociétale que le politique, ici ou là, oublie de prendre à bras le corps.

Les terrasses des cafés rejouées et enfin réinvesties à la une, à deux, à la trois des journaux télévisées, sans distanciation et sans masque … Voilà le cours du monde reparti. La bête serait derrière nous, L’Amérique du sud mise à part…

“La peine de mort n’a toujours pas été abolie aux États-Unis…”

Selon une étude du groupe APM Research Lab, le taux de mortalité au Covid-19 au sein de la communauté noire est environ deux fois et demie supérieur à toutes les autres. Les Afro-Américains représentent ainsi 13 % de la population mais 25 % des décès. Cela ne surprend pas les experts, qui y voient le résultat de plusieurs facteurs : comorbidités, proportion élevée de Noirs vivant dans des quartiers où l’accès aux soins est insuffisant, manque d’assurance…

Les statistiques les plus choquantes concernent la mortalité infantile et maternelle. Les bébés noirs décèdent au cours de la première année à un taux de 11,4 pour 1 000 (4,9 pour les bébés blancs) alors que la mortalité des mères noires s’élève à 42,8 pour 100 000 (contre 11,4 pour les mères blanches). Des taux qui placent les Etats-Unis en dernière position des pays de l’OCDE…

Selon le rapport d’avril du Bureau du travail, le salaire moyen des Noirs était inférieur de 26% à celui des Blancs, et leur taux de chômage supérieur (16,7 % contre 14,2 %). Un écart qui s’est vraisemblablement creusé en mai, les licenciements dus au Covid-19 ayant plus touché les communautés hispanique et noire. Depuis les années 70, l’écart salarial entre Noirs et Blancs n’a fait que se creuser.

Au niveau national, seuls 41 % des Afro-Américains possèdent leur logement, contre 71 % des Blancs. Un écart de 30 points, supérieur à ce qu’il était en 1968 lorsque la discrimination raciale au logement était légale…

Un Noir sur vingt de 35 à 39 ans était en prison en 2018. Cette même année, la communauté noire représentait 12 % de la population totale, mais 33 % des détenus du pays. Les Blancs, à l’inverse, représentaient 63 % de la population mais seulement 30 % des prisonniers. © Frédéric Autan. Libération, 1er Juin 2020.



La manifestation contre les violences policières du mardi 2 juin, en soutien à la famille d’Adama Traoré, a commencé devant le palais de justice de Paris avant de progresser dans les 17e et 18e arrondissements. (Stephane de Sakutin / AFP)

– Instantanés



1. On continue, malgré l’interdiction, de manifester en France contre les violences policières et les juges qui enquêtent sur les circonstances de la mort d’Adama Traoré entendent entendre de nouveaux témoins à l’été.

France, États-Unis. Le racisme au cœur du débat. Vieille antienne.



2. Mais continue-t’on à applaudir tous les soirs à 20 heures les combattants des premières lignes d’une “guerre” dont avait un jour parlé Emmanuel Macron? Je n’entends plus et les JT se sont précipités sur autre chose, plus dramatique ou plus immédiatement centré sur le quotidien du concitoyen dé-confiné.



3. Sinon, l’air est à l’ancien et il fait beau. Comme si l’Europe voyait dans le rétroviseur sa part de virose. On se reverra bientôt au delà des frontières, et dans cette bonhommie apparente de queue d’angoisse, on se retrouve, on rêve de campagne avant, pour celles et ceux qui n’y sont pas encore englué-e-s, de cauchemarder les crises sociale et économique à venir. Ici, on a d’ailleurs commencé à manifester contre la fermeture de l’usine Renault.

Bref, on pense à autre chose. Un mieux habituel en attendant une refondation : de soi, de la société. Utopie, dystopie? À tout le moins une apesanteur ! Une Latence !

De l’usage du masque et de la terrasse…

4. Ajouter distanciation physique au carnet de vocabulaire …

Mules tête-bêche…

. 5 La virose a fait plus de 392 000 morts depuis la fin décembre 2019 en Chine. Les États-Unis restent de loin l’un des pays les plus touchés (plus de 108 000 décès) avec la Royaume-uni (40261), le Brésil (34 021) et l’Italie (33 774).

. 6 L’hydroxychloroquine continue d’agiter le bocal scientifique . Entre l’essai clinique britannique Recovery qui dit que la molécule n’est pas efficiente, la renommée revue scientifique le Lancet qui retire son article (désormais non fiable) sur ses effets néfastes, passants et patients déconfits ne savent plus à quel saint-savant se vouer, le New England journal of Medicine faisait uniment machine arrière.

Les bougies à l’effigie du Pr Raoult continue de se consumer…

.7 Et forcément, finir provisoirement ce journal par un texte, le bien nommé Risques et périls, celui de Pierre Reverdy qui laisse la place à un possible….

Il équilibra sa vie dans le monde par des talents qui avaient chez lui

absorbé tous les autres

Même celui de vivre de ses propres moyens

Une suite de circonstances

Comme il en est pour chacun de convenues l’avait conduit là où

il devaient lier les connaissances qui décidèrent de son sort

L’itinéraire suivre est inconnu

Pourtant avec quelle précision les événements s’accomplissent

On peut arrêter pour regarder derrière le chemin parcouru

La ligne est nette

Et on ne compte pas dans la poussière un pas de plus Pierre Reverdy (1889-1960). Risques et Périls (1915-1928). Flammarion.

