Athina Boé 🎵, entre quatre murs, je chante!

Murmure est une carte blanche vidĂ©o proposĂ©e aux invitĂ©-e-s aujourd’hui confinĂ©-e-s- Des mots de minuit


Athina BoĂ©, chanteuse de jazz, notamment…

On l’avait croisĂ©e chantante sur une petite place dans le off du festival de Marciac. Une impression forte dans sa nuance vocale entre feu et sensualitĂ©.

On prit contact avec elle pour connaĂźtre ses projets. Projets? Alors qu’elle s’Ă©tait partagĂ©e entre son Gers et Paris, Athina BoĂ© qui cherchait sa voix, surtout sa voie, dĂ©cide de partir sur la route des Balkans. Un road-trip Ă la dĂ©couvertes des racines – mais aussi de ce que certains en font – d’une musique si particuliĂšre et envoĂ»tante. Pour Des mots de minuit, elle tiendra pendant des semaines un journal-feuilleton, joies et dĂ©couvertes, dĂ©ceptions et mauvaises rencontres.

Puis rentrĂ©e Ă Paris, la tĂȘte pleine de nouvelles envies. Avant que le confinement la boucle Ă la maison. D’oĂč elle nous envoie cette mĂ©lopĂ©e enregistrĂ©e Ă distance avec deux compĂšres.

Entre quatre murs

Chanson sur la vie en confinement dans un immeuble en région parisienne

Dans ĂȘtre confinĂ©, il y a ce sentiment d’ĂȘtre coupĂ© du monde, de rester dans sa bulle. Il y a ce dĂ©sir alors de suivre les annonces officielles car on sait que c’est important. On veut aussi voir comment chacun occupe son quotidien. On passe beaucoup de temps sur nos Ă©crans, Ă s’envoyer des smileys et photos de nos super recettes. On Ă©coute les rumeurs des mĂ©dias et des rĂ©seaux sociaux entre deux podcasts ou deux albums retrouvĂ©s sur nos Ă©tagĂšres poussiĂ©reuses. Ça nous rend dingue parfois le silence, l’absence de lien social, et on s’interroge. On questionne notre monde, on cherche des rĂ©ponses Ă ce que pourrait ĂȘtre le maintenant et l’aprĂšs.

On a aussi les oreilles branchĂ©es sur tous les bruits que d’habitude on ne calcule mĂȘme pas. La vie dans un immeuble, espace regroupant tout un tas de gens qui n’ont pas forcĂ©ment de relations directes car ça va, ça vient. Quand l’un se rĂ©veille, l’autre se couche. Maintenant, on ne vit certes pas sur les mĂȘmes rythmes mais on s’entend vivre, beaucoup plus qu’avant. On se salue chaque jour Ă nos fenĂȘtres, on se demande des nouvelles, on s’échange des boutures, on offre un gĂąteau.

Il y a Ă la fois le cĂŽtĂ© trĂšs angoissant d’ĂȘtre enfermĂ© et isolĂ© que j’ai voulu exprimer Ă travers ce texte, car durant les premiĂšres semaines je me suis perdue dans cette sensation du vide et Ă la fois il y a ce que ça peut rĂ©vĂ©ler de plus profond sur nos aspirations, notre force de tous ĂȘtre ensemble dans ce moment oĂč l’on a du temps. Tous ensemble pour rĂ©flĂ©chir en quelque sorte Ă ce qu’on veut vraiment. Le bruit sourd des tambours, c’est tout ce qu’on n’ose pas dire mais qui gronde en nous.

Quand on est en dehors du game, renvoie Ă la sensation d’ĂȘtre exclus des rĂŽles de dĂ©cisions qui appartiennent Ă ceux qui ont la main sur le jeu.

Athina Boé