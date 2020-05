“La Covid-19” et le nouveau siècle 🇺🇸 Les carnets d’ailleurs de Marco et Paula #249

Marco sait-il encore ce qu’il dit? Ces temps incertains lui font-ils perdre la boule?

Le Covid-19 ou la Covid-19? C’est une petite question agaçante, un peu comme celle que se pose le capitaine Haddock dans son lit, dans l’album des aventures de Tintin Coke en stock: faut-il dormir la barbe au-dessus, ou en dessous des couvertures? Il n’y a pas plus de rĂ©ponse Ă ce dilemme qu’il n’y a de rĂ©ponse Ă la question “le ou la COVID”? MĂȘme l’Organisation mondiale de la santĂ© n’a rien dĂ©crĂ©tĂ© lĂ -dessus. Donc, j’ai pris le parti de parler de la Covid-19 puisque, disent les partisans de cette appellation, on parle de la maladie Ă coronavirus 2019, qui est, elle, dĂ©clenchĂ©e par le (corona)virus SARS-CoV-2 
 Et puis, la Covid-19, c’est un nom qui vous a une allure de coupĂ© cabriolet chic des annĂ©es soixante, et donc quoi de mieux pour introduire un nouveau siĂšcle que cet acronyme fĂ©minin?

La Covid-19, dont personne ne peut deviner la trajectoire, marque le vrai dĂ©marrage du 21Ăšme siĂšcle, de la mĂȘme maniĂšre que la premiĂšre guerre mondiale a introduit le 20Ăšme siĂšcle et ses folies nationalistes et gĂ©nocidaires. Wuhan sera notre Sarajevo et son marchĂ© de produits frais l’attentat contre l’archiduc François-Ferdinand. Il y aura un monde d’avant la Covid et un monde d’aprĂšs la Covid, comme il y eut un avant et un aprĂšs Sarajevo (ces dates sont seulement des marqueurs pour ces moments oĂč les longues tendances historiques se mettent Ă vibrer plus fort puis soudain bifurquent ou se dĂ©font).

Les bouleversements parfois tardent Ă se clore. Certains pensent que la premiĂšre guerre mondiale s’est terminĂ©e un 11 novembre 1918, mais je dirais que la Grande guerre s’est en rĂ©alitĂ© terminĂ©e le 9 novembre 1989, avec la chute du mur de Berlin et l’écroulement de l’empire bolchevique. Et si je continue Ă jouer le matamore de la mĂ©taphore, je vais finir par dire qu’un monde d’aprĂšs la Covid pourrait ĂȘtre fort loin


Et notre monde de la Covid-19, celui qui vient tout de suite, dans les prochains mois, dans les prochaines annĂ©es, Ă quoi va-t-il ressembler? Personne ne sait. En septembre 1914, le trouffion français de base – qui Ă©tait en rĂ©alitĂ© un breton, un provençal, un ardennais, etc., – s’imaginait, tout comme ses officiers – bien français eux, puisque nĂ©cessairement passĂ©s par l’école rĂ©publicaine – que ce serait une promenade de santĂ© et qu’il serait de retour chez lui pour la NoĂ«l. Las, quatre ans plus tard, le monde Ă©tait mĂ©connaissable, et notre trouffion Ă©tait sans doute enterrĂ© quelque part dans la Marne (et son officier, lui, avait perdu un bras, sinon la tĂȘte).

Notre instinct le plus fort, c’est de penser que dans quelques semaines, ou quelques mois, la vie reprendra comme avant. Et pourquoi pas? AprĂšs tout, des crises, nous en avons dĂ©jĂ connues, et nous en sommes sortis sans trop de casse et sans vĂ©ritables changements – c’est l’une de nos erreurs, il ne faut jamais gaspiller une bonne crise, qui est ce rare moment oĂč deux ou trois choses peuvent ĂȘtre transformĂ©es. Dans les confins de nos mĂ©moires, on trouve donc le Black Monday de 1987 (quand mon projet de magazine se prit une torpille de plein fouet, mais je repartis comme si de rien n’était), le dot.com bubble (l’éclatement de la bulle internet) en 2000 – 2002, puis la crise des sub-primes de 2007-2010. À chaque fois c’est le retour au statu quo ante bellum – les banques aprĂšs 2010 sont les copies conformes des banques ante 2007, ce qui, au regard de leurs dysfonctions ante-crise, paraĂźt parfaitement hallucinant.

Un exemple a contrario, c’est la crise de 1929, qui ravagea les Ă©conomies Ă travers le monde et dont, jusqu’à aujourd’hui, on entend parler. Plus d’une fois des AmĂ©ricains, qui Ă©voquaient avec moi leurs tribulations, dĂ©crivirent la maniĂšre dont leurs parents avaient Ă©tĂ© modelĂ©s par la Grande dĂ©pression, et comment cette crise avait, par ricochet, façonnĂ© leurs propres vies.

Donc, pour revenir au sujet, nous savons fort peu de chose sur la belle Covid-19, ses coquetteries, ses plans, ses armes secrĂštes, ou ses faiblesses cachĂ©es. Nous ne savons pas ce qu’elle va faire de nous. Nous ne savons pas quels pas nous allons danser dans ses bras, mais il est clair qu’elle va ouvrir des portes, ou des trappes, que nous ne soupçonnons pas.

Voici pourtant deux idĂ©es sur le nouveau siĂšcle. Le montant de dettes que les gouvernements vont encourir va dĂ©passer de beaucoup le niveau d’endettement que le monde avait atteint au sortir de la Seconde guerre mondiale, et il faudra payer ces dettes, d’une maniĂšre ou d’une autre, avec de l’hyper-inflation comme la RĂ©publique de Weimar et les chemises brunes qui lui emboĂźtĂšrent le pas, ou avec des impĂŽts, qui pourraient retrouver aux États-Unis leur niveau d’immĂ©diate aprĂšs-guerre, quand le taux marginal maximum d’imposition sur le revenu atteignait 94 % *.

La fragilitĂ© nous revient – nous venons de constater que notre systĂšme peut ĂȘtre bousculĂ© par un microbe, et que ce qui touchait Wuhan un jour – une ville dont personne n’avait vraiment entendu parler – pouvait toucher le reste du monde le temps d’une quinte de toux. Les signes du dĂ©sĂ©quilibre Ă©cologique sont lĂ depuis longtemps, mais ils ne touchent qu’une rĂ©gion Ă la fois, un moment Ă la fois : des inondations d’une ampleur inconnue au Bangladesh, des feux de forĂȘt en Californie, des ouragans qui ravagent Porto-Rico, les ocĂ©ans qui se couvrent de dĂ©chets plastiques, etc
 Mais ce n’est pas maintenant, et ce n’est pas dans mon voisinage, donc
 Mais avec la Covid, ce jeu d’évitement ne fonctionne plus: aujourd’hui, c’est ici, dans mon quartier, et pour combien de temps encore? Notre belle assurance va se lĂ©zarder comme une vieille façade.

Vous allez me dire que cette chronique est partie dans tous les sens, manque de cohĂ©rence et n’aboutit Ă rien; c’est prĂ©cisĂ©ment ce Ă quoi notre pensĂ©e va ressembler dans les mois et les annĂ©es Ă avenir, des idĂ©es qui vont dans tous les sens et dont la perspective nous Ă©chappe.

*Pour en savoir plus lisez Piketty ou, pour un argument beaucoup plus court, cet article.

